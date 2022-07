Valcareggi | ' ' Zerbin vuole rimanere a Napoli' '

(Di venerdì 8 luglio 2022) A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Furio, agente con Giulio Marinelli di“Gaetano edevono partire per Dimaro con la voglia e l’entusiasmo di fare bene e provare a fare bene in prima squadra. La gavetta è stata dura e lunga, quindi è meritata questa convocazione. Io vorreiper cinque anni. Siete voi che avete dei dubbi, io no.può fare bene, ha le qualità, ha l’attitudine. Lo ha già fatto a Frosinone e Cesena. Con l’entusiasmo e la voglia che ha. Non è una notizia quella che giovani come Gaetano esiano a Dimaro. Se la giocano con tutti. Sono sicuro che Alessiovincerà la sua sfida ...

Pubblicità

MarekNapoli : RT @napolimagazine: ZERBIN - L'agente Valcareggi: 'Alessio può far bene, c'è feeling con il Napoli' - salvione : Valcareggi: 'Zerbin e Gaetano faranno bene al Napoli. Statene certi' - CalcioOggi : Valcareggi: 'Zerbin e Gaetano faranno bene al Napoli. Statene certi' - Corriere dello Sport - sportli26181512 : Valcareggi: 'Zerbin e Gaetano faranno bene al Napoli. Statene certi': L'agente: 'Hanno qualità e se la giocheranno… - SportdelSud : ???? L'agente di #AlessioZerbin, Furio Valcareggi, ha parlato del ritiro di #Dimaro al quale sarà presente anche il… -

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Furio, agente con Giulio Marinelli di. Di seguito il suo intervento: ' Gaetano edevono partire per Dimaro con la voglia e l'entusiasmo di fare bene e provare a fare bene in prima ...'Gaetano edevono partire per Dimaro con la voglia e l'entusiasmo di fare bene e provare a fare bene in prima squadra' le parole di furio, agente di Alessio. L'ormai ex Frosinone sarà in ritiro a Dimaro per convincere Spalletti: 'La gavetta è stata dura e lunga, quindi è meritata questa convocazione. Io vorrei ...A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Furio Valcareggi, agente con Giulio Marinelli di Zerbin. Di seguito il suo intervento: “Gaetano e Zerbin devono partire per Dimaro con la vogl ...«Gaetano e Zerbin devono partire per Dimaro con la voglia e l’entusiasmo di fare bene e provare a fare bene in prima squadra» le parole di furio Valcareggi, agente di ...