Ultime Notizie – Wimbledon 2022 | Djokovic batte Norrie e va in finale

(Di venerdì 8 luglio 2022) Novakin. In semiil serbo, numero 1 del tabellone, ha sconfitto il britannico Cameronper 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 in 2h35?., campione in carica, inaffronterà l’australiano Nick Kyrgios, già qualificato da ieri dopo il ritiro di Rafa Nadal, costretto a rinunciare alla semiper un infortunio muscolare agli addominali. Come nei quarti dicontro Jannik Sinner, il fuoriclasse di Belgrado si è trovato a rincorrere. Contro l’azzurro ha ceduto i primi due set, oggi si è svegliato dopo aver perso la frazione iniziale e ha rimontato lasciando 9 game al rivale nei successivi 3 set. Domenica ‘Nole’ cerca il 21esimo trionfo in un torneo del Grande ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 100.690 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute… - sole24ore : ?? La #Russia è pronta a colloqui con i ministri degli Esteri turco e ucraino sulla questione del #grano ucraino: lo… - Chivas01233895 : @PinoVaccaro77 @EnneatipoGiulia Da ultime notizie la roma vende Zaniolo al Milan x 35 milioni pagabili in 4 eserciz… - junews24com : Maglia Di Maria Juve: come e dove acquistarla. Tutti i dettagli e le info - -

Il Sole 24 ORE

Secondo le cifre di Santé Publique France, con le 74 persone morte nelle24 ore il totale dei decessi dall'inizio della pandemia è di 150.017. I pazienti ricoverati in ospedale sono 17.719 (1.'Ha vinto l'amore'. Così Marta Vincenzi ha commentato su Instagram la foto dove mostra lo straordinario brillante regalatole dal fidanzato Luca Marini , fratello di Valentino Rossi, che le ha chiesto ... Ucraina ultime notizie. Putin: Nuove sanzioni faranno altri danni a mercato energia Così, negli ultimi metri di ascesa ha beffato il danese Jans Vingegaard, un rivale pericoloso anche per la classifica, e si è andato a prendere il successo di tappa, per la disperazione soprattutto ...Il suo sbarco in Italia delle ultime ore ha, di fatto, dato il via alla seconda vita in bianconero dell’ex Manchester United, che vuole riprendere da dove ha lasciato; infatti, come riporta Romeo ...