Ucraina | “possibile visita del Papa ad agosto”

(Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – “Ilrimane molto convinto che se lui facesse unapotrebbe ottenere risultati positivi. Lui ha detto che andrà ine ha sempre mostrato disponibilità a viaggiare anche a Mosca. Credo ritornado dal Canada si comincerà a studiare veramente le possibilità. I nostri contatti con la Federazione Russa con istituzionali tramite il nunzio apostolico a Mosca e tramite l’ambasciatore russo presso la Santa Sede. Credo ci sarà anche un incontro tra ile il patriarca Kirill: bisogna tentare di superare le difficoltà e i malintesi per l’unità della Chiesa”. Lo ha detto in un’intervista al Tg1 Paul Richard Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli Stati. Alla domanda se il viaggio potrebbe essere imminente, già ad, Gallagher ha aggiunto: “Possibilmente, non lo ...

...venerdì la fine della guerra in Ucraina durante la riunione del Gruppo dei 20 a cui ha partecipato il ministro degli Esteri russo. 'E' nostra responsabilità porre fine alla guerra prima e ...... profonda preoccupazione per le conseguenze umanitarie della guerra" in Ucraina, ha affermato la ministra degli Esteri indonesiana Retno Marsudi chiudendo l'incontro. Ma di più non è stato...