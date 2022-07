‘Tuo figlio ha investito una donna’: finto poliziotto chiede i soldi per pagare l’avvocato, ma era tutta una truffa (Di venerdì 8 luglio 2022) “Tuo figlio è stato arrestato per aver investito una donna che ora è in fin di vita. Rischia 8 anni di galera anche perché ha l’assicurazione scaduta. Se paga subito possiamo evitare il peggio. Le mando un avvocato a ritirare i soldi”. Questo è quello che si è sentita dire al telefono un’ultraottantenne romana, ed è uno degli approcci più utilizzati per truffare e attuare condotte estorsive ai danni di anziani in questo periodo. Un fenomeno odioso, quello dei reati predatori, in particolare truffe ed estorsioni ai danni di anziani, che la Questura di Roma sta contrastando sul piano preventivo con una massiccia campagna d’informazione a tutto campo (dalla diffusione di vademecum sui social agli incontri nelle parrocchie e nei centri anziani, distribuendo materiale informativo nei luoghi maggiormente frequentati dalle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 luglio 2022) “Tuoè stato arrestato per averuna donna che ora è in fin di vita. Rischia 8 anni di galera anche perché ha l’assicurazione scaduta. Se paga subito possiamo evitare il peggio. Le mando un avvocato a ritirare i”. Questo è quello che si è sentita dire al telefono un’ultraottantenne romana, ed è uno degli approcci più utilizzati perre e attuare condotte estorsive ai danni di anziani in questo periodo. Un fenomeno odioso, quello dei reati predatori, in particolare truffe ed estorsioni ai danni di anziani, che la Questura di Roma sta contrastando sul piano preventivo con una massiccia campagna d’informazione a tutto campo (dalla diffusione di vademecum sui social agli incontri nelle parrocchie e nei centri anziani, distribuendo materiale informativo nei luoghi maggiormente frequentati dalle ...

