Timida e sfrontata allo stesso tempo

Leggi su iodonna

(Di venerdì 8 luglio 2022) Sfoderare le gambe e mostrare tutta la propria sensualità. Tra i pezzi di stagione che trainano le tendenze in questa direzione, in un potpourri di minigonne e micro abiti emergeinsieme la gonna con spacco. Laterale e ampio, ma celato con garbo dalla tonalità scura: il must-have Estate 2022 perfetto per chi non vuole scoprirsi troppo, ma nemmeno rinunciare al tocco sexy. Un dettaglio di Giada PE22 (Photo: Imaxtree). Leggi anche › Il look del giorno, che non fa una piega: merito dell’intramontabile gonna plissé Dove l’abbiamo vista Di gonne con spacco le collezioni Primavera-Estate pullulano: dai player low cost come Zara fino a quelli di alta gamma. Diverse però sono le interpretazioni, e se c’è chi punta esclusivamente sul ...