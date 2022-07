Simona Atzori | nata senza braccia | “Danzo e dipingo usando ciò che ho | due piedi e un sorriso”

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 8 luglio 2022) “Sono, scrivo e condivido la mia arte e la mia vita con il mondo. Lo faccio in un modo speciale,ciò che ho, duee un”. Si presenta così la protagonista del prossimo incontro dell’Estate 2022 della Fondazione Baracchi in programma domenica 10 luglio alle ore 21.15, nel grande spazio all’aperto a Bibbiena, in via Bosco di Casina 12 (ingresso Libero con prenotazione WhatsApp al 338-7299666). La performance(48 anni) nasce, ma grazie al talento e alla sua caparbietà diventa una ballerina e una pittrice di successoha saputo trasformare il suo limite (è...