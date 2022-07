Shinzo Abe, l’ex premier giapponese ferito a colpi d’arma da fuoco: “Non mostra segni di vita” (Di venerdì 8 luglio 2022) l’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe è stato colpito da colpi di arma da fuoco, forse un fucile da caccia. “l’ex primo ministro Abe è stato colpito da colpi di arma da fuoco intorno alle 11.30 (4.30 in Italia, ndr) a Nara. Un uomo, ritenuto essere l’attentatore, è stato preso in custodia. Le condizioni dell’ex primo ministro Abe sono attualmente sconosciute”, ha riferito ai giornalisti il segretario capo di gabinetto Hirokazu Matsuno. Secondo alcuni media giapponesi, che citano autorità locali, “sembrerebbe non mostrare segnali vitali” nei primi esami fatti sulla funzionalità di cuore e polmoni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022)primo ministroAbe è statoto dadi arma da, forse un fucile da caccia. “primo ministro Abe è statoto dadi arma daintorno alle 11.30 (4.30 in Italia, ndr) a Nara. Un uomo, ritenuto essere l’attentatore, è stato preso in custodia. Le condizioni delprimo ministro Abe sono attualmente sconosciute”, ha riai giornalisti il segretario capo di gabinetto Hirokazu Matsuno. Secondo alcuni media giapponesi, che citano autorità locali, “sembrerebbe nonre segnalili” nei primi esami fatti sulla funzionalità di cuore e polmoni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

