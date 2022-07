Shinzo Abe, il nemico pubblico numero uno della Cina (Di venerdì 8 luglio 2022) La Cina sta cercando di sfruttare l’attentato all’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe per speculazioni politiche. Ecco cosa ha scritto Emanuele Rossi su Formiche.net. “Abe è visto come un nemico storico-contemporaneo dalla Cina. Politico nazionalista e conservatore, ha trasformato il Paese riportandolo a essere una potenza con interessi di carattere strategico. Il suo Giappone si sta rafforzando militarmente e sta ricostruendo una rinnovata dimensione propria all’interno degli affari globali e regionali (facendosi sponda per partnership bilaterali come con Indonesia, Vietnam, o con le Filippine). Le azioni politiche di Kishida seguono questa traiettoria tracciata da Abe e sono considerate da Pechino una preoccupazione”. Abe, il più giovane a essere diventato primo ministro del Giappone ma anche il più longevo in ... Leggi su formiche (Di venerdì 8 luglio 2022) Lasta cercando di sfruttare l’attentato all’ex primo ministro giapponeseAbe per speculazioni politiche. Ecco cosa ha scritto Emanuele Rossi su Formiche.net. “Abe è visto come unstorico-contemporaneo dalla. Politico nazionalista e conservatore, ha trasformato il Paese riportandolo a essere una potenza con interessi di carattere strategico. Il suo Giappone si sta rafforzando militarmente e sta ricostruendo una rinnovata dimensione propria all’interno degli affari globali e regionali (facendosi sponda per partnership bilaterali come con Indonesia, Vietnam, o con le Filippine). Le azioni politiche di Kishida seguono questa traiettoria tracciata da Abe e sono considerate da Pechino una preoccupazione”. Abe, il più giovane a essere diventato primo ministro del Giappone ma anche il più longevo in ...

