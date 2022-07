Scaduto il tempo delle promesse. “Fedeli al popolo non a Draghi” (Di venerdì 8 luglio 2022) Onorevole Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare del M5S, il Parlamento europeo ha deciso di includere gas e nucleare nella tassonomia green. “Non giriamoci intorno: questa tassonomia rappresenta un serio danno per l’ambiente, per l’Italia e per il futuro dell’Europa. Il gas e il nucleare non sono fonti energetiche sostenibili e, di conseguenza, per essere coerenti con i nostri obiettivi europei si sarebbero dovuti promuovere investimenti veramente verdi. La tutela dell’ambiente dovrebbe essere la nostra indiscussa priorità: al contrario, con questa tassonomia fraudolenta vincono le lobby del gas e del nucleare, mentre perdono tutti i cittadini e la lotta ai cambiamenti climatici. La riteniamo, quindi, una scelta scellerata e per noi inaccettabile”. FI, Lega, Fdi e Iv hanno votato a favore della tassonomia. “Non sono affatto stupito. La maggioranza Draghi non è mai ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 8 luglio 2022) Onorevole Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare del M5S, il Parlamento europeo ha deciso di includere gas e nucleare nella tassonomia green. “Non giriamoci intorno: questa tassonomia rappresenta un serio danno per l’ambiente, per l’Italia e per il futuro dell’Europa. Il gas e il nucleare non sono fonti energetiche sostenibili e, di conseguenza, per essere coerenti con i nostri obiettivi europei si sarebbero dovuti promuovere investimenti veramente verdi. La tutela dell’ambiente dovrebbe essere la nostra indiscussa priorità: al contrario, con questa tassonomia fraudolenta vincono le lobby del gas e del nucleare, mentre perdono tutti i cittadini e la lotta ai cambiamenti climatici. La riteniamo, quindi, una scelta scellerata e per noi inaccettabile”. FI, Lega, Fdi e Iv hanno votato a favore della tassonomia. “Non sono affatto stupito. La maggioranzanon è mai ...

