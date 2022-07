Salernitana-Jenbach oggi in tv: canale, orario e streaming amichevole 2022 (Di venerdì 8 luglio 2022) Manca poco, poi la Salernitana tornerà in campo. Il primo test del precampionato è in programma allo Stadion Jenbach contro la formazione locale ad orario ancora da definire di oggi, venerdì 8 luglio. Nel corso della giornata il club – che ha annunciato la scorsa settimana l’amichevole – dovrebbe dare comunicazione sull’orario e sull’eventuale copertura. Non è prevista infatti una diretta televisiva o streaming ma non è escluso che all’ultimo minuto la società decida di trasmettere il match sui social. La prima parte del ritiro in Austria è prevista fino al 20 luglio. La squadra si ritroverà successivamente il 23 luglio nuovamente a Jenbach per l’ultima fase di preparazione fino al 29 luglio, prima di fare ritorno in città. SEGUI IL LIVE ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 luglio 2022) Manca poco, poi latornerà in campo. Il primo test del precampionato è in programma allo Stadioncontro la formazione locale adancora da definire di, venerdì 8 luglio. Nel corso della giornata il club – che ha annunciato la scorsa settimana l’– dovrebbe dare comunicazione sull’e sull’eventuale copertura. Non è prevista infatti una diretta televisiva oma non è escluso che all’ultimo minuto la società decida di trasmettere il match sui social. La prima parte del ritiro in Austria è prevista fino al 20 luglio. La squadra si ritroverà successivamente il 23 luglio nuovamente aper l’ultima fase di preparazione fino al 29 luglio, prima di fare ritorno in città. SEGUI IL LIVE ...

Pubblicità

salernonotizie : Salernitana, debutto stagionale nel pomeriggio: test in Austria contro lo Sk Jenbach - Fantacalciok : Amichevole, Salernitana - Jenbach: diretta live, risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Amichevole, Salernitana - Jenbach: diretta live, risultato in tempo reale - SalernoSport24 : ??? Ecco il nuovo programma delle #amichevoli precampionato. La #Salernitana scenderà in campo domani, 8 luglio ???… - SalernoSport24 : Cambiano le date delle amichevoli per la Salernitana: c’è un rinvio. Cancellata quella del 19 luglio -