Rooney alla ricerca di una panchina: contattato in MLS dal Dc United (Di venerdì 8 luglio 2022) Wayne Rooney ha lasciato la panchina del Derby County qualche settimana fa. Adesso, l’ex 10 del Manchester United, secondo quanto riportato dal Daily Mail, sarebbe già pronto a trovare una nuova casa. L’inglese sarebbe infatti stato contattato dal Dc United, club della MLS, squadra in cui lo stesso ha militato per due anni tra il 2018 e il 2020. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 luglio 2022) Wayneha lasciato ladel Derby County qualche settimana fa. Adesso, l’ex 10 del Manchester, secondo quanto riportato dal Daily Mail, sarebbe già pronto a trovare una nuova casa. L’inglese sarebbe infatti statodal Dc, club della MLS, squadra in cui lo stesso ha militato per due anni tra il 2018 e il 2020. SportFace.

