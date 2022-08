Riforma pensioni 2023: Opzione donna e Ape social prorogate? Parla Ferrari (Cgil) (Di venerdì 8 luglio 2022) Come avevamo anticipato ieri nel corso della pubblicazione della prima parte dell’intervista a Christian Ferrari (Cgil), eccovi il seguito, in questa seconda parte il dibattito verterà sulla possibile proroga di Opzione donna e di Ape sociale, per passare all’importanza riconosciuta dalla Cgil della valorizzazione dei lavori di cura, per terminare con un’analisi accurata sull’efficacia che potrebbe o meno avere la prosposta del Presidente INPS Tridico per migliorare la Riforma Fornero dal 2023. Riforma pensioni 2023: Opzione donna e Ape sociale ancora possibili? pensionipertutti: “Le donne auspicano per l’Opzione ... Leggi su pensionipertutti (Di venerdì 8 luglio 2022) Come avevamo anticipato ieri nel corso della pubblicazione della prima parte dell’intervista a Christian), eccovi il seguito, in questa seconda parte il dibattito verterà sulla possibile proroga die di Apee, per passare all’importanza riconosciuta dalladella valorizzazione dei lavori di cura, per terminare con un’analisi accurata sull’efficacia che potrebbe o meno avere la prosposta del Presidente INPS Tridico per migliorare laFornero dale Apee ancora possibili?pertutti: “Le donne auspicano per l’...

progfox99 : @DavidMartini85 @thomas_lanzi @BarbascuraX La riforma delle pensioni è partita dal 2010 per poi finalizzati nel 201… - Pacaco63 : Spiegatemi perché un' operaio, un'operaia, un disoccupato, una disoccupata, un pensionato o una pensionata dovrebbe… - TreizeJeanne : @squopellediluna Guarda cosa mi fai venire in mente... Ricordo quando da studentessa partecipavo a scioperi GENERAL… - GiannettiMarco : Potrei votare soltanto chi promette una riforma delle pensioni giusta es. Max 35 anni di contributi max età pension… - baldunggreen : Non c'è bisogno di annunciarlo.. Lo conosciamo già. Nessuna riforma (si perdono voti) Tutte le manovre fatte in deb… -