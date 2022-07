Reddito di cittadinanza, Istat:"Ha evitato povertà a un milione di italiani" (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - Le misure di sostegno economico erogate nel 2020, in particolare Reddito di cittadinanza e di emergenza, hanno evitato a 1 milione di individui (circa 500mila famiglie) di trovarsi in condizione di povertà assoluta. Le misure di sostegno hanno avuto effetto anche sull'intensità della povertà che, senza sussidi, nel 2020 sarebbe stata ben 10 punti percentuali più elevata, raggiungendo il 28,8% (a fronte del 18,7% osservato). "Se non ci fosse stato il Reddito di cittadinanza e il Reddito di emergenza avremmo avuto un milione di poveri in più in Italia". E' quanto ha evidenziato Linda Laura Sabbadini, coordinatrice del Rapporto annuale dell'Istat, durante un briefing con la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - Le misure di sostegno economico erogate nel 2020, in particolaredie di emergenza, hannoa 1di individui (circa 500mila famiglie) di trovarsi in condizione diassoluta. Le misure di sostegno hanno avuto effetto anche sull'intensità dellache, senza sussidi, nel 2020 sarebbe stata ben 10 punti percentuali più elevata, raggiungendo il 28,8% (a fronte del 18,7% osservato). "Se non ci fosse stato ildie ildi emergenza avremmo avuto undi poveri in più in Italia". E' quanto ha evidenziato Linda Laura Sabbadini, coordinatrice del Rapporto annuale dell', durante un briefing con la ...

