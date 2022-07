Pressing 5s su Conte Spunta l' ipotesi di un Draghi-bis

Pubblicità

Danyinter91 : Vi siete dimenticati le uscite di Conte quando eravamo sotto pressing ultra offensivo? ?? - telodogratis : Conte tra il pressing della base e ‘piano B’ - Candid_S_Voce : Conte tra il pressing della base e 'piano B' - - fisco24_info : Conte tra il pressing della base e 'piano B': AGI - A Montecitorio, dove i deputati pentastellati hanno votato la f… - AlvisiConci : RT @ottogattotto: Pressing dei grillini residui su #Conte: 'Usciamo dal governo, tanto ormai...' -

Leggi anchenon controlla più i grillini: Di Battista guida la rivolta Cosa ha chiestoa Draghi: i 9 punti per dare un segnale di discontinuitàdei grillini su: "Usciamo ...I parlamentari stanno facendosuper uscire dal governo: anche ieri in assemblea gli interventi sono stati netti. "Il disagio politico dei colleghi è comprensibile e riflette anche ...I dati Enea: detrazioni a quota 38,7 miliardi, cifra già oltre le somme messe a disposizione dall'esecutivo. Ma intanto il meccanismo di cessione ...La capogruppo del Movimento al Senato difende la linea di Conte: ha posto termi stringenti per gli italiani, siamo in attesa di capire quali saranno le risposte del premier ...