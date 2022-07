Pubblicità

Naz_Viareggio : Federica eccelle nel nuoto pinnato - newsbiella : Campionati italiani di categoria di nuoto pinnato a Napoli, medaglie per Sport Club Pralino - PiacenzaSera : Nuoto pinnato, la squadra maschile della Calypso è campione d’Italia - 10 medaglie d’oro, 7 d’argento, 2 di bronzo,… - ilbassanese : Pioggia d'oro a Bassano anche nel nuoto pinnato - vicenzareport : #Sport Pioggia d'oro a Bassano anche nel Nuoto Pinnato Anna Pontarollo, atleta juniores dell'impianto natatorio… -

OA Sport

... banca sociale per lo sviluppo sostenibile dell'Italia attraverso lo Sport e la Cultura, e la Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee ehanno sottoscritto un nuovo ...L'Istituto per il Credito Sportivo, banca sociale per lo sviluppo sostenibile dell'Italia attraverso lo Sport e la Cultura, e la Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee ehanno sottoscritto un nuovo protocollo d'intesa per garantire, attraverso prodotti finanziari e servizi erogati dall'Ics, un ulteriore supporto allo sviluppo delle attività della ... Nuoto pinnato, World Games 2022: Stefano Figini settimo sui 100 surface, assegnati i primi titoli L'Istituto per il Credito Sportivo (Ics), banca sociale per lo sviluppo sostenibile dell'Italia attraverso lo Sport e la Cultura, e la Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pi ...Dall’1 al 3 luglio, nella piscina “Scandone” di Napoli, si sono svolti i Campionati Italiani di nuoto pinnato. Al via 530 atleti, in rappresentanza di 48 ...