Multe, "sanzioni a tappeto": il governo ci massacra, come userà questi soldi (Di venerdì 8 luglio 2022) I proventi che arrivano dalle Multe e dalla gestione dei parcheggi potranno essere utilizzati per pagare le bollette di scuole, centri sportivi e illuminazione pubblica. Questa è una delle norme, nello specifico rivolta a Comuni e Province, contenuta nel Dl aiuti. Sempre i Comuni, peraltro, potranno impiegare gli avanzi di bilancio del 2020 e 2021 per tagliare la Tari, e dare così respiro a famiglie e imprese. Ma nel provvedimento (circa 17 miliardi), che ha causato più di una fibrillazione all'interno della maggioranza, c'è molto di più.Una norma assai discussa, ad esempio, è quella sul reddito di cittadinanza. In questo caso, una modifica approvata prevede che anche il rifiuto di un'offerta "congrua" proveniente direttamente da un privato (e non più, quindi, solo da un centro per l'impiego) possa essere conteggiata per il raggiungimento di quei due "no" ...

