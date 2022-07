(Di venerdì 8 luglio 2022) Ilcede a titolo definitivo il difensore brasiliano Léonardo Camposda Silva, calcisticamente Leo, all'stanbul Baakehir. Lo annuncia il club rossonero in una nota augurando al ...

Pubblicità

AntoVitiello : AC #Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione e contropzione, le prestazioni sporti… - OfficialASRoma : Alessandro Florenzi ceduto a titolo definitivo al Milan. L'#ASRoma augura ad Alessandro il meglio per questa nuova… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Milan, ceduto Leo Duarte all'Istanbul Basaksehir - apetrazzuolo : UFFICIALE - Milan, ceduto Leo Duarte all'Istanbul Basaksehir - napolimagazine : UFFICIALE - Milan, ceduto Leo Duarte all'Istanbul Basaksehir -

Operazione a titolo definitivo, come conferma una nota sul sito rossonero: 'ACcomunica di avera titolo definitivo le prestazioni sportive del difensore Léonardo Campos Duarte da Silva ...Ilcede a titolo definitivo il difensore brasiliano Léonardo Campos Duarte da Silva, calcisticamente Leo Duarte, all'stanbul Baakehir. Lo annuncia il club rossonero in una nota augurando al ...(ANSA) - MILANO, 08 LUG - Il Milan cede a titolo definitivo il difensore brasiliano Léonardo Campos Duarte da Silva, calcisticamente Leo Duarte, ...Calciomercato Milan, i rossoneri a caccia di importanti acquisti fanno spazio in rosa: ufficiale una cessione definitiva ...