Massimo Ranieri torna a parlare dopo l’incidente | quando riprenderà gli spettacoli dal vivo

chiarabel74 : RT @valeangelsback: MORIRE DI UN MALORE di Fabio Lucentini parodia PERDERE L'AMORE di Massimo Ranieri (4a Dose Version) Parte 2/2 https://… - ViViCentro : Massimo Ranieri: messaggio di speranza per un lieto ritorno #incidente #massimoranieri #Sognoosondesto - heydeIilah : Video di massimo Ranieri su ig che dice che sta bene e mi viene da piangere questa è veramente la mia 60enne era - giocarmon : Vendo LP Originale 33 Giri 'Ritratto di Massimo Ranieri' Stampato nel 1976. Caratteristiche e prezzo a questo link: - __lindt__ : @RovaiEmanuele Oddio, adesso sono passati MASSIMO RANIERI! Scusa, Arma dei Carabinieri, possiamo fare qualcosa? -

Pubblicato il 8 Luglio, 2022dopo l'incidente del 6 maggio è tornato a parlare attraverso un video diffuso sui social , su Instagram per l'esattezza, per rassicurare in fans sulle sue condizioni di salute. Il ...... Vincenzo: dal debutto al teatro Augusteo di Napoli cantata da Giorgio Consolini, "Luna rossa" ha conosciuto una quantità di interpretazioni, da Claudio Villa a Frank Sinatra, daa ...