Marmolada | altri resti emergono dalla zona del disastro

fffitalia : Draghi su #Marmolada: 'Prendere provvedimenti per rendere minima o nulla la possibilità di altri eventi del genere'… - Agenzia_Ansa : FLASH | Marmolada, soccorso alpino: trovati altri resti e anche effetti personali. Il sindaco di Canazei ordina la… - Agenzia_Ansa : 'Il ghiacciaio della Marmolada è chiuso a tutti. Oggi è un giorno triste. Altri pezzi di ghiaccio sono a rischio di… - stefano_gatto97 : RT @TgrRaiVeneto: All'appello manca ancora un disperso. Ieri riconosciute ufficialmente altre due vittime #IoSeguoTgr #Veneto #Marmolada #… - telodogratis : Marmolada, individuati altri resti nella zona del disastro -

Sul luogo del crollo stanno lavorando squadre di soccorritori da terra, anche con l'aiuto delle unità cinofile. I carabinieri del Ris sono al lavoro per identificare le vittime che ancora non hanno un ... Emergono resti sul luogo del disastro. In campo i cani per ... Dal ghiacciaio della Marmolada sono emersi altri resti delle vittime del serracco crollato domenica 3 luglio. Gli operatori, nell'ambito di una ricognizione "vista e udito" sul posto, hanno ritrovato ... Continuano le ricerche sul ghiacciaio della Marmolada: i soccorritori hanno trovato altri resti umani. Il bilancio provvisorio è di dieci morti ...