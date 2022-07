Lukaku | subito doppietta al primo allenamento con l’Inter – VIDEO

Pubblicità

theoismo19 : RT @clarkeismo: Non parlo da tifoso ma ad oggi l'unica squadra che ha un progetto giusto è il Milan. Juve e Inter stanno puntando tutto sul… - clarkeismo : Non parlo da tifoso ma ad oggi l'unica squadra che ha un progetto giusto è il Milan. Juve e Inter stanno puntando t… - Davide_m9 : @il_Malpensante Lukaku all’Inter non si è quasi mai fermato, invece nell’ultima stagione ha subìto vari infortuni s… - MARC081_ : Se ripenso a quante notti abbiamo passato a sognare invano un ritorno di @ECavaniOfficial,e in un solo mese assisti… - ChrisJames27_ : @MartaDj1 @tvdellosport @paulpogba @SkySport @sportmediaset ieri sera a #calciomercato L'Originale #DiCanio si è pe… -

Commenta per primo Terzo giorno di ritiro pre - campionato per l'Inter ad Appiano Gentile, dove oggi si sono uniti al gruppo Correa, Lautaro e. Quest'ultimo è andatoa segno in partitella con 2 gol , guardali nel video:Rieccoe Lautaro Martinez,fianco a fianco in sala pesi L'arrivo di Romeluad Appiano Gentile Vai alla FotogalleryVorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati per ...