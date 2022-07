(Di venerdì 8 luglio 2022) Nemmeno il tempo di digerire la sconfitta e il conseguente mancato accesso alla semifinale dicheha dovuto fare i conti con un altro dispiacere ben più invadente. Nella conferenza stampa post match con Elena Rybakina un giornalista, invece di chiedere qualcosa concernente il campo e la sua prestazione, ha preferitorle come fossero i suoi rapporti con l’ex fidanzato Nick. I due hanno alle spalle unadi due anni, conclusasi nel 2017. Peraltro, l’australiano il mese prossimo dovrà rispondere alle accuse di aggressione di un altra sua ex, Chiara Passari, davanti al tribunale di Canberra. Preso atto del quesito,ha comunque risposto cordialmente al giornalista senza omettere dettagli in merito alla storia con ...

Pubblicità

fattoquotidiano : La rabbia di Ajla Tomljanovic: gioca i quarti a Wimbledon, ma la prima domanda è sulla relazione con Kyrgios -

Eurosport IT

Tomljanovic accecata dalla: ecco chi e come ha fatto infuriare l'ex lady Berrettini al termine della partita. Avrebbero potuto chiederle come si sentisse. Cosa provasse al pensiero di aver ......00 Cristian Garin - Nick Kyrgios 02:00 Taylor Harry Fritz - Rafael Nadal 02:00Tomljanovic - ...Leclerc: è solo 4° Sainz in pole nel Gp di Silverstone. Dietro alla Ferrari Verstappen, ... Rabbia Tomljanovic per la domanda del giornalista: "Prima domanda sulla mia relazione con Kyrgios Puoi fare meglio" Ajla Tomljanovic accecata dalla rabbia: ecco chi e come ha fatto infuriare l'ex lady Berrettini al termine della partita.