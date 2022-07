Kvaratskhelia sembra uscire da un cartone animato sul calcio (Di venerdì 8 luglio 2022) Khvicha Kvaratskhelia “Zizi” il georgiano di Tiblisi che vorrebbe dire “luogo caldo” e dunque cosa è più calda della polveriera emotiva che è il Napoli di questi tempi? Estro, ricorda Kakà nelle movenze, pelle bianca e maniera dinoccolata di andare verso dribbling e la porta. È nato il dodici febbraio del 2001, il giorno dopo un 3-0 rifilato da Del Piero, Inzaghi e Kovacevic al Napoli sbandato che cominciò con Zeman e finì con Mondonico. Nell’anno dello scudetto della Roma. Nell’anno in cui il mondo cambiò per sempre a settembre con il crollo delle torri gemelle. Cuarascelia, si pronuncia così, arriva direttamente dalla Georgia terra di mezzo, di storia e di cultura, di dominazioni e di indipendenza. Di fierezza, di freddo, accucciata sul Mar Nero con brezze fredde e flussi termali. È un’ala sinistra per dirla alla vecchia maniera però sta in campo ovunque lo metti. ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 8 luglio 2022) Khvicha“Zizi” il georgiano di Tiblisi che vorrebbe dire “luogo caldo” e dunque cosa è più calda della polveriera emotiva che è il Napoli di questi tempi? Estro, ricorda Kakà nelle movenze, pelle bianca e maniera dinoccolata di andare verso dribbling e la porta. È nato il dodici febbraio del 2001, il giorno dopo un 3-0 rifilato da Del Piero, Inzaghi e Kovacevic al Napoli sbandato che cominciò con Zeman e finì con Mondonico. Nell’anno dello scudetto della Roma. Nell’anno in cui il mondo cambiò per sempre a settembre con il crollo delle torri gemelle. Cuarascelia, si pronuncia così, arriva direttamente dalla Georgia terra di mezzo, di storia e di cultura, di dominazioni e di indipendenza. Di fierezza, di freddo, accucciata sul Mar Nero con brezze fredde e flussi termali. È un’ala sinistra per dirla alla vecchia maniera però sta in campo ovunque lo metti. ...

Pubblicità

gjsvlle : maro kvaratskhelia nella foto sembra che ha dieci emozioni diverse tra ansia paura e felicità - alexsan62753199 : @gloriapoch72 Qualcuno di voi segue il giornalista georgiano amico di Kvaratskhelia? A voi non vi sembra un account… - alexsan62753199 : @Vincenzona890 Qualcuno di voi segue il giornalista georgiano amico di Kvaratskhelia? A voi non vi sembra un accoun… - alexsan62753199 : @FNSBlog Qualcuno di voi segue il giornalista georgiano amico di Kvaratskhelia? A voi non vi sembra un account fals… - alexsan62753199 : @TolliVincenzo Qualcuno di voi segue il giornalista georgiano amico di Kvaratskhelia? A voi non vi sembra un accoun… -