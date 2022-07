Istat | dal 2005 triplicato il numero di milioni di poveri | sono 5 | 6

(Di venerdì 8 luglio 2022) Dato quadruplicato per quanto riguarda i giovani. Il rapporto sottolinea come quasi un milione di dipendenti del settore privato percepiscano una retribuzione totale al di sotto di 12mila euro ...

Dato quadruplicato per quanto riguarda i giovani. Il rapporto sottolinea come quasi un milione di dipendenti del settore privato percepiscano una retribuzione totale al di sotto di 12mila euro ...Tra forza e debolezza - 'Forti capacità di resilienza e le grandi vulnerabilità ' emergono in Italiarapporto annuale dell', secondo il presidente Gian Carlo Blangiardo. 'Dopo lo shock della ...Roma, 8 lug. (Adnkronos) - Le misure di sostegno economico erogate nel 2020, in particolare reddito di cittadinanza e di emergenza, hanno evitato a ...(Adnkronos) – Con 16 milioni di contagi e oltre 160mila morti associati al Covid tra marzo 2020 e aprile 2022, l’Italia è stata, insieme alla Spagna, fra i paesi Ue maggiormente colpiti dalla pandemia ...