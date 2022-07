In Italia manca ancora un vero modello per l’edilizia sostenibile (Di venerdì 8 luglio 2022) Paese che si fonda sul mattone, ma non sulla sostenibilità. Tra lavori di facciata e riqualificazioni approssimative, il Superbonus 110% non ha sortito gli effetti che il governo Draghi sperava. A confermarlo è lo stesso presidente del Consiglio che, nei giorni scorsi, ha quantificato insieme al ministro dell’Economia, Daniele Franco, al direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, e al comandante generale della Guardia di Finanza, Giuseppe Zafarana, un ammontare di frodi fiscali di 5,6 miliardi di euro. Non stupisce perciò il tiro alla fune di questi giorni tra governo e forze di maggioranza sulle proroghe di luglio. Così come non stupisce che la commissione banche stia avviando un’indagine sulla cessione dei crediti che avrebbe intaccato in questi anni il settore edilizio. Con la conversione in legge del decreto aiuti, approvata alla Camera il 7 luglio, si mette ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 8 luglio 2022) Paese che si fonda sul mattone, ma non sulla sostenibilità. Tra lavori di facciata e riqualificazioni approssimative, il Superbonus 110% non ha sortito gli effetti che il governo Draghi sperava. A confermarlo è lo stesso presidente del Consiglio che, nei giorni scorsi, ha quantificato insieme al ministro dell’Economia, Daniele Franco, al direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, e al comandante generale della Guardia di Finanza, Giuseppe Zafarana, un ammontare di frodi fiscali di 5,6 miliardi di euro. Non stupisce perciò il tiro alla fune di questi giorni tra governo e forze di maggioranza sulle proroghe di luglio. Così come non stupisce che la commissione banche stia avviando un’indagine sulla cessione dei crediti che avrebbe intaccato in questi anni il settore edilizio. Con la conversione in legge del decreto aiuti, approvata alla Camera il 7 luglio, si mette ...

fleinaudi : Da sempre auspico che quanto la @fleinaudi rappresenta in Italia sul piano politico-culturale, possa avere una proi… - Halexyt : Proteste degli agricoltori in #Italia #italy #UkraineRussiaWar 'In queste condizioni manca il pane sulla tavola, no… - Rossano26669 : RT @fleinaudi: Da sempre auspico che quanto la @fleinaudi rappresenta in Italia sul piano politico-culturale, possa avere una proiezione po… - cuomolibmod : RT @fleinaudi: Da sempre auspico che quanto la @fleinaudi rappresenta in Italia sul piano politico-culturale, possa avere una proiezione po… - linomeschieri : manca il tasto per bloccare tutti i parlamentari di italia viva in una volta sola. -