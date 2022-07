In Canada c’è stata una significativa interruzione dei servizi internet (Di venerdì 8 luglio 2022) servizi in tilt, compresi quelli legati alla sanità. Nel corso delle ultime ore, si è registrata una significativa interruzione dei servizi internet in Canada: il tutto è stato causato da un disservizio di una delle più grandi compagnie di telecomunicazione del Paese, Rogers Communications. In virtù di quanto accaduto, infatti, le piattaforme di monitoraggio del traffico internet hanno osservato che la rete complessiva del Paese aveva un’efficienza del 75% a fronte del normale 100%. Un impatto devastante per diversi servizi digitali nel Paese delle foglie d’acero. LEGGI ANCHE > Il down di Cloudflare ha mandato internet nel caos. Problema risolto dopo circa 1 ora e 20 minuti Rogers Communications down e il problema ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 8 luglio 2022)in tilt, compresi quelli legati alla sanità. Nel corso delle ultime ore, si è registrata unadeiin: il tutto è stato causato da un diso di una delle più grandi compagnie di telecomunicazione del Paese, Rogers Communications. In virtù di quanto accaduto, infatti, le piattaforme di monitoraggio del trafficohanno osservato che la rete complessiva del Paese aveva un’efficienza del 75% a fronte del normale 100%. Un impatto devastante per diversidigitali nel Paese delle foglie d’acero. LEGGI ANCHE > Il down di Cloudflare ha mandatonel caos. Problema risolto dopo circa 1 ora e 20 minuti Rogers Communications down e il problema ...

