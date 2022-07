Il Barcellona vende Lenglet al Tottenham | oggi le visite mediche | ora assalto a Koulibaly

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 8 luglio 2022) Ilha chiuso la cessione aldi Clement, il difensore svolgele. In giornata il difensore francese si trasferirà a Londra per apporre la firma sul nuovo contratto con la società inglese. In questo modo il Barça si libera di un ingaggio importante, ma deve ancora trovare un nuovo giocatore in difesa per Xavi. Tutti gli indizi portano adel Napoli. Il Barça è la squadra preferita dal giocatore senegalese che ha rifiutato la proposta di rinnovo da parte di Aurelio De Laurentiis. A questo punto la cessione del difensore è sempre più probabile.alIl Napoli per cederechiede almeno 35 milioni di euro, cifra che poi dovrà essere spera ...