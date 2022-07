GF Vip 7 | svelato un nuovo concorrente ufficiale | è giovanissimo

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 8 luglio 2022) Dopo la rapper Chadia Rodriguez e la show-girl Pamela Prati, che ha già partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip, un altro nome praticamente certo, anche se non molto famoso presso il pubblico televisivo. Si tratta di George Ciupilan, ventenne protagonista dei reality Il Collegio e La Caserma, entrambi in onda sulla Rai. Ciupilan ha una storia molto particolare: lui e la madre, infatti, sono scappati dalla Romania per cercare di avere una vita migliore in Italia e per un certo periodo di tempo hanno dovuto nascondersi dal padre del ragazzo, che beveva e li picchiava. A quanto pare questa storia verrà raccontata da George al GF Vip 7, visto che Alfonso Signorini tra gli indizi delha inserito proprio il bracciale del ragazzo.