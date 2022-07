Gf: Pamela Prati addio, ecco cosa succede veramente (Di venerdì 8 luglio 2022) Gira voce che Alfonso Signorini avrebbe pensato all’ingresso nella casa di una transgender per la prossima edizione del reality. Da giorni non si faceva altro che parlare di una possibile presenza di Pamela Prati al Grande Fratello Vip. Dopo la sua partecipazione al reality, dove tutti ricordiamo tristemente il suo ingresso e la sua uscita, si è parlato di un ritorno bis. Ma qual è la verità? Andiamo a vedere i dettagli. Pamela Prati e la verità sulla sua partecipazione al gfvip (web)Tutto è iniziato da un messaggio postato da Alfonso Signorini sul suo account dove faceva riferimento ad un taxi. Nelle ultime ore, però sembra sia arrivata la verità e pare che la show girl non è stata mai menzionata. E allora a chi era riferito quel messaggio? Secondo alcuni rumors, circolati in rete e pubblicati da ... Leggi su formatonews (Di venerdì 8 luglio 2022) Gira voce che Alfonso Signorini avrebbe pensato all’ingresso nella casa di una transgender per la prossima edizione del reality. Da giorni non si faceva altro che parlare di una possibile presenza dial Grande Fratello Vip. Dopo la sua partecipazione al reality, dove tutti ricordiamo tristemente il suo ingresso e la sua uscita, si è parlato di un ritorno bis. Ma qual è la verità? Andiamo a vedere i dettagli.e la verità sulla sua partecipazione al gfvip (web)Tutto è iniziato da un messaggio postato da Alfonso Signorini sul suo account dove faceva riferimento ad un taxi. Nelle ultime ore, però sembra sia arrivata la verità e pare che la show girl non è stata mai menzionata. E allora a chi era riferito quel messaggio? Secondo alcuni rumors, circolati in rete e pubblicati da ...

Pubblicità

IlContiAndrea : Pamela Prati e Chadia Rodriguez confermati al #GFVIP. Trattative per Giovanni Ciacci, Carolina Marconi, Rita Dalla… - LaLauMisty : RT @p0liedrico: Pamela Prati confermata al Gfvip 7 significa solo una cosa: che sta per tornare in TV il prati gate il periodo piu bello de… - selishardliquor : RT @GiusCandela: Otto nomi credibili e vicini al #GfVip (contratti non ancora firmati): Pamela Prati (Davide Maggio) Rita Dalla Chiesa (Dag… - selishardliquor : RT @aaaaa____am: L’elfo creando un cast di razzisti, misogini, omofobi per pagare con le loro penali il cachet promesso a Pamela Prati - notearsvcry_ : RT @bagnotrash: PAMELA PRATI CONFERMATA AL GFVIP ALFONSO DEVI ASSOLUTAMENTE RICHIAMARE VALERIONA STELLARE -