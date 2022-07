Franco “Per 2022 Pil al 3%, ridurre cuneo fiscale” (Di venerdì 8 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Per il trimestre che si è appena concluso, stimiamo una crescita robusta del Pil, che porterebbe l'acquisito per l'anno attorno o leggermente sopra al 3%”. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Daniele Franco, intervenendo all'assemblea annuale dell'Abi. “I motivi per cui l'economia ha mostrato una notevole tenuta, sebbene frenata da vari fattori, sono principalmente tre: nel secondo trimestre si è completato il processo di riapertura delle attività sociali e intrattenimento, la ripresa del turismo internazionale è molto forte. In secondo luogo – ha aggiunto – la produzione industriale è stata tenuta dalle esportazioni, stimiamo un incremento della produzione industriale, nel secondo trimestre rispetto al primo, di circa il 2%, nello stesso periodo l'attività delle costruzioni è rimasta su livelli molto elevati, in terzo luogo il governo è ... Leggi su iltempo (Di venerdì 8 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Per il trimestre che si è appena concluso, stimiamo una crescita robusta del Pil, che porterebbe l'acquisito per l'anno attorno o leggermente sopra al 3%”. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Daniele, intervenendo all'assemblea annuale dell'Abi. “I motivi per cui l'economia ha mostrato una notevole tenuta, sebbene frenata da vari fattori, sono principalmente tre: nel secondo trimestre si è completato il processo di riapertura delle attività sociali e intrattenimento, la ripresa del turismo internazionale è molto forte. In secondo luogo – ha aggiunto – la produzione industriale è stata tenuta dalle esportazioni, stimiamo un incremento della produzione industriale, nel secondo trimestre rispetto al primo, di circa il 2%, nello stesso periodo l'attività delle costruzioni è rimasta su livelli molto elevati, in terzo luogo il governo è ...

