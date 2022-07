Forte temporale su Corigliano Rossano | un' auto bloccata nel fiume d' acqua

(Di venerdì 8 luglio 2022) Disagi per ilche alle prime luci di oggi si è abbattuto su. Allagato il sottopasso in località Frasso nell'area urbana di. Un'è rimastadall'...

Pubblicità

repubblica : Maltempo, forte temporale a Roma. A Bologna salta il concerto degli Iron Maiden, il vento scuote Firenze - rebeccalandi88 : Temporale notturno, paura a Roma: forte vento, piogge e fulmini. Danni e disagi - nonf4recosi : stanotte ho avuto un cazzo di attacco di panico per il forte temporale che c’é stato,c’erano tantissimi fulmini al… - annaconte81 : Io invece ho sentito tutto dal primo all’ultimo tuono,tanti lampi, piante che si muovevano da dx a sx x il forte ve… - rita1989_rita : RT @Heyitsme_ry: #Temporale così forte a Napoli che ha svegliato tutti in casa. Sembra che stia venendo la fine del mondo. Ma continuiamo a… -

Disagi per ilche alle prime luci di oggi si è abbattuto su Corigliano Rossano . Allagato il sottopasso in località Frasso nell'area urbana di Rossano. Un'auto è rimasta bloccata dall'acqua che ha ...Paura e danni nella Capitale: tuoni e lampi con raffiche di burrascavento, piogge, fulmini si sono abbattuti nella notte su Roma. Un violentoha interessato la Capitale, in ...Vento forte, fortissimo, pioggia battente e tanti fulmini ... metropolitana di Firenze ha segnalato che tra le “22 e le ore 23 di giovedì 7 luglio un temporale associato a forti colpi di vento e ...Avvisi: Un'altalena meteorologica impazzita con i cambiamenti climatici: si assiste sempre più frequentemente a scambi meridiani intensi, ..