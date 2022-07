Ferlaino | “De Laurentiis convinto di essere il migliore Il risparmio non è guadagno perché gli altri si rinforzano”

(Di venerdì 8 luglio 2022) Corradoha parlato di Dee ha commentato le operazioni del Napoli sul calciomercato in vista del nuovo campionato di serie A.– De. L’ingegner Corrado, ex presidente del Napoli di Maradona e degli scudetti, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello sport. Tanti i temi affrontati da, da Deal calciomercato, fino ai casi Koulibaly e Mertens:: DEDEVE INVESTIRE “Un antico detto napoletano dice: ‘O sparagno nun è maje’. Cioè ilnon è mai. Entrando in Champions al club arrivano almeno 50-60 milioni di euro, cercare solo di tagliare gli ingaggi e ...

Commenta così la strategia di mercato del Napoli l'ex presidente Corrado Ferlaino, intervenuto in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. "De Laurentiis è stato molto furbo con quella visita che gli ha fatto a casa. Ma con un rinnovo in ... Per assurdo capisco di più la situazione di Insigne, maturata molto tempo prima. Ma perdere un giocatore di questa personalità, uno legato e innamorato della città non lo concepisco".