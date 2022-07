FÀ LA TUA SCELTA – WWE MONEY IN THE BANK 2022 (Di venerdì 8 luglio 2022) 6 MESI DOPO… SCUSATE IL RITARDOUn titolo sarcastico ricordando il paragrafo dedicato a Liv Morgan in riferimento al Title Match contro Becky Lynch a Day One, primo ppv del 2022.Personalmente considerai l’intera situazione come una sorta di test, per capire se poteva o meno nuotare con disinvoltura nelle acque del main eventing.Nonostante i molteplici match contro Beck, dove fu sconfitta, l’esito di quella prova fu davvero convincente.La WWE non l’ha mai accantonata, Liv è saputa rimanere a galla evitando di sprofondare.Ultimamente ha avuto un ruolo importante nella faida tra Judgment Day ed il team composto da AJ Styles e Finn Balor.Qualcosa di “importante” era nell’aria e l’avvicinamento a MONEY In The BANK è stato senz’altro positivo, tanto da indurre i fan a puntare fortemente sulla vittoria della Morgan.Probabilmente ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 8 luglio 2022) 6 MESI DOPO… SCUSATE IL RITARDOUn titolo sarcastico ricordando il paragrafo dedicato a Liv Morgan in riferimento al Title Match contro Becky Lynch a Day One, primo ppv del.Personalmente considerai l’intera situazione come una sorta di test, per capire se poteva o meno nuotare con disinvoltura nelle acque del main eventing.Nonostante i molteplici match contro Beck, dove fu sconfitta, l’esito di quella prova fu davvero convincente.La WWE non l’ha mai accantonata, Liv è saputa rimanere a galla evitando di sprofondare.Ultimamente ha avuto un ruolo importante nella faida tra Judgment Day ed il team composto da AJ Styles e Finn Balor.Qualcosa di “importante” era nell’aria e l’avvicinamento aIn Theè stato senz’altro positivo, tanto da indurre i fan a puntare fortemente sulla vittoria della Morgan.Probabilmente ...

Pubblicità

SirDistruggere : Essere inutile, l’orientamento sessuale non è una scelta di vita. Quella lo è la tua politica semmai. - salvatorino860 : @antidisfattista @kkoulibaly26 Non sono d’accordo con la tua visione. Non posso guardare sempre e solo gli interess… - ParmaLiveTweet : Krause a Elfvendal: 'Rispetto la tua scelta di dare priorità alla famiglia. Buona fortuna' - dimitri_conti : @giaco_iaco Quotata 1,01 la tua scelta! - Miss_FrancyM : Soprattutto ai giorni d'oggi. Forse un tempo a 18 anni si diventava adulti (o forse si era costretti a farlo) ma og… -