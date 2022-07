F1, Gp d’Austria: la Ferrari non vince dal 2003, quando Schumacher approfittò di un ordine di scuderia. Torna la Sprint Race: come funziona (Di venerdì 8 luglio 2022) Per Carlos Sainz non c’è tempo per festeggiare il primo successo della carriera in F1 a Silverstone, per Charles Leclerc la rabbia della strategia finale Ferrari in Gran Bretagna è stata messa definitivamente da parte, dopo la cena di martedì sera con Mattia Binotto nella sua Montecarlo. Domenica intanto si corre il Gp d’Austria, sulla pista di casa Red Bull gradita a Max Verstappen, nella quale ha già trionfato tre volte in carriera (due l’anno scorso nel doppio appuntamento e contro la Mercedes di Lewis Hamilton). La tappa di Spielberg è Tornata in calendario solo nel 2014, dopo uno stop che durava dal 2004. L’ultima vittoria Ferrari risale al 2003 con Michael Schumacher, in un GP nella mente di tanti fan: quello dove Rubens Barrichello, compagno di squadra allora del Kaiser, lasciò ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Per Carlos Sainz non c’è tempo per festeggiare il primo successo della carriera in F1 a Silverstone, per Charles Leclerc la rabbia della strategia finalein Gran Bretagna è stata messa definitivamente da parte, dopo la cena di martedì sera con Mattia Binotto nella sua Montecarlo. Domenica intanto si corre il Gp, sulla pista di casa Red Bull gradita a Max Verstappen, nella quale ha già trionfato tre volte in carriera (due l’anno scorso nel doppio appuntamento e contro la Mercedes di Lewis Hamilton). La tappa di Spielberg èta in calendario solo nel 2014, dopo uno stop che durava dal 2004. L’ultima vittoriarisale alcon Michael, in un GP nella mente di tanti fan: quello dove Rubens Barrichello, compagno di squadra allora del Kaiser, lasciò ...

