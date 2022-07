Espanyol: Vinicius Souza, a un passo dall’Espanyol (Di venerdì 8 luglio 2022) 2022-07-07 23:43:37 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue: Elui spagnolo potrebbe annunciare nelle prossime ore il suo terzo rinforzo per 22-23. Se nulla va storto, i parrocchetti sono molto vicini alla chiusura dell’arrivo Vincius Suza come prestito. Questo stesso venerdì sarà possibile raggiungere un accordo totale. Il calciatore appartiene Città . Vincius Suza è un giovane giocatore brasiliano, 23 anni e alto 1,87, che occupa la posizione di centrocampista difensivo, una delle demarcazioni che l’entità doveva coprire. Il spagnolo non era l’unico club interessato a ottenere i suoi servizi, c’era il PSV, Celtic o Betisma sembra che l’entità parrocchetto abbia convinto il calciatore. Sebbene la squadra di Vincius Suza è lui Lommel, secondoil calciatore sa già com’è giocare in Lega ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 8 luglio 2022) 2022-07-07 23:43:37 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue: Elui spagnolo potrebbe annunciare nelle prossime ore il suo terzo rinforzo per 22-23. Se nulla va storto, i parrocchetti sono molto vicini alla chiusura dell’arrivo Vincius Suza come prestito. Questo stesso venerdì sarà possibile raggiungere un accordo totale. Il calciatore appartiene Città . Vincius Suza è un giovane giocatore brasiliano, 23 anni e alto 1,87, che occupa la posizione di centrocampista difensivo, una delle demarcazioni che l’entità doveva coprire. Il spagnolo non era l’unico club interessato a ottenere i suoi servizi, c’era il PSV, Celtic o Betisma sembra che l’entità parrocchetto abbia convinto il calciatore. Sebbene la squadra di Vincius Suza è lui Lommel, secondoil calciatore sa già com’è giocare in Lega ...

