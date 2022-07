(Di venerdì 8 luglio 2022) Il tribunale di Mosca haa settedi reclusione, Alexei Gorinov,russo accusato di aver diffuso "fake news" sull'esercito di, soltanto per il fatto di essersi dichiarato contrario all'invasione in...

Pubblicità

gparagone : Qualcuno avvisare... aveva avvisato. Era gennaio; allora era più facile puntare il dito contro di noi, isolarci, d… - peppeprovenzano : Voleva fare Churchill, e invece tra scandali e dimissioni finisce l’era di @BorisJohnson. È durata anche troppo. Il… - lucianonobili : Grazie @DantiNicola per il prezioso lavoro suo e dei colleghi di @RenewEurope. Mentre #PD e #M5S volevano bloccare… - 1997Fonti : RT @gparagone: Qualcuno avvisare... aveva avvisato. Era gennaio; allora era più facile puntare il dito contro di noi, isolarci, deriderci,… - mgdbertelli : RT @gparagone: Qualcuno avvisare... aveva avvisato. Era gennaio; allora era più facile puntare il dito contro di noi, isolarci, deriderci,… -

Today.it

... e di nutrire rancoreun 'gruppo specifico' che riteneva collegato all'ex premier. Il ... e il Paese asiatico è tornato a infliggere la pena capitale lo scorso anno - mentregià in carica l'...Djokovic sitrovato sotto di due setJannik Sinner , anche se poi la rimonta è stata netta e convincente; Nadal ha sofferto ancora di piùlo statunitense Taylor Fritz, per una ... Era contro la guerra: oppositore di Putin condannato a 7 anni La Guardia Costiera ricorda di prestare massima attenzione ai bollettini meteo prima di mettersi in acqua, rispettando sempre i limiti di velocità (che di notte sul lago di Garda sono di 5 nodi) e con ...MESTRE - Aveva 19 anni il giorno di Natale 2018. Al culmine di una lite, l'ennesima, nella ricostruzione fatta dal pubblico ministero Giorgio Gava, aveva preso la sorella per il collo ...