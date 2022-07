Egitto, 4 persone arrestate per una finta battaglia in onore di Batman organizzata su Facebook (Di venerdì 8 luglio 2022) Nei regimi dittatoriali capita anche che si finisca in prigione per uno scherzo diffuso via social media Arrestati per aver ideato e diffuso su Facebook una finta battaglia in nome di Batman. Succede in Egitto, dove le autorità hanno fermato quattro persone colpevoli di "pianificare una rivolta" e di "sfruttare il social media per lanciare l'evento e ricavare introiti grazie alla conseguente visibilità e relativa pubblicità collegata". … Leggi su it.mashable (Di venerdì 8 luglio 2022) Nei regimi dittatoriali capita anche che si finisca in prigione per uno scherzo diffuso via social media Arrestati per aver ideato e diffuso suunain nome di. Succede in, dove le autorità hanno fermato quattrocolpevoli di "pianificare una rivolta" e di "sfruttare il social media per lanciare l'evento e ricavare introiti grazie alla conseguente visibilità e relativa pubblicità collegata". …

