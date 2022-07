Dl Aiuti: cresce ipotesi M5S non partecipare al voto fiducia al Senato (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - Il leader del M5S Giuseppe Conte, assicura chi più gli è vicino, non ha ancora deciso la linea. Sul voto di fiducia al decreto Aiuti gli occhi delle forze politiche, ma anche del governo, sono puntate sulle fibrillazioni interne al M5S. Si ragiona, nei piani alti ma anche a Palazzo Madama, su come superare lo scoglio della fiducia, che dovrebbe approdare in Aula giovedì. Perché, il ragionamento, bisogna attendere le risposte che il premier Mario Draghi darà a Conte prima di decidere se abbandonare la nave del governo o restare. E non è detto che le risposte ai 9 punti messi nero su bianco dall'ex presidente del Consiglio arriveranno prima della deadline del dl Aiuti, misura che reca in sé la norma dell'inceneritore a Roma invisa ai 5Stelle, tanto da non votare il ... Leggi su iltempo (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - Il leader del M5S Giuseppe Conte, assicura chi più gli è vicino, non ha ancora deciso la linea. Suldial decretogli occhi delle forze politiche, ma anche del governo, sono puntate sulle fibrillazioni interne al M5S. Si ragiona, nei piani alti ma anche a Palazzo Madama, su come superare lo scoglio della, che dovrebbe approdare in Aula giovedì. Perché, il ragionamento, bisogna attendere le risposte che il premier Mario Draghi darà a Conte prima di decidere se abbandonare la nave del governo o restare. E non è detto che le risposte ai 9 punti messi nero su bianco dall'ex presidente del Consiglio arriveranno prima della deadline del dl, misura che reca in sé la norma dell'inceneritore a Roma invisa ai 5Stelle, tanto da non votare il ...

