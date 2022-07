Cristina D' Avena vittima di odio in rete | Guardate cosa mi scrivono in privato

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 8 luglio 2022) Tanti sono i gusti musicali quanti sono i generi. C’è una cantante, però, che mette d’accordo i fan di Bach e quelli dei Sex Pistols:D’. La cantante emiliana di origini pugliesi, infatti, è di sicuro la voce più amata d’Italia. A quanto pare, però, non le verrebbe riconosciuto l’apprezzamento che merita Davvero in pochissimi hanno iniziato la propria carriera nel mondo dello spettacolo più giovani diD’. Non tutti sanno infatti che fu lei la tenerissima interpde “Il valzer del moscerino”, quando aveva solo 3 anni. La sua grande carriera però, come è noto, è legata a doppio filo alle sigle dei cartoni animati. La prima che incide, infatti, risale al 1981 quando canta per “Bambino Pinocchio”. Abbiamo potuto apprezzarla anche nelle vesti di showgirl e di attrice, poi, in ...