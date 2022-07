C'è stato un attentato contro l'ex leader giapponese Shinzo Abe (Di venerdì 8 luglio 2022) L’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe è stato colpito al petto da un colpo di arma da fuoco mentre pronunciava un comizio nella città di Nara, alla vigilia delle importanti elezioni della Camera bassa che ci saranno nel fine settimana. Attorno alle 11 e 30 locali, mentre parlava da un piccolo podio allestito di fronte alla stazione Yamato-Saidaiji, un uomo si è avvicinato, ha tirato fuori quella che sembra essere una pistola modificata o un fucile a canne mozze, e lo ha colpito alle spalle. Shinzo Abe si è accasciato a terra ed è stato soccorso dai suoi collaboratori, che hanno aspettato l’arrivo dell’ambulanza. L’uomo è stato fermato. Si tratterebbe del 41enne Yamagami Tetsuya, arrestato dalla polizia per tentato omicidio. Abe è stato ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 8 luglio 2022) L’ex primo ministroAbe ècolpito al petto da un colpo di arma da fuoco mentre pronunciava un comizio nella città di Nara, alla vigilia delle importanti elezioni della Camera bassa che ci saranno nel fine settimana. Attorno alle 11 e 30 locali, mentre parlava da un piccolo podio allestito di fronte alla stazione Yamato-Saidaiji, un uomo si è avvicinato, ha tirato fuori quella che sembra essere una pistola modificata o un fucile a canne mozze, e lo ha colpito alle spalle.Abe si è accasciato a terra ed èsoccorso dai suoi collaboratori, che hanno aspettato l’arrivo dell’ambulanza. L’uomo èfermato. Si tratterebbe del 41enne Yamagami Tetsuya, arredalla polizia per tentato omicidio. Abe è...

