Cdp | da Bei 535 mlm per progetti sostenibili nel Centro Sud

(Di venerdì 8 luglio 2022) Stimolare gli investimenti pubblici e privati in Italia, migliorare la selezione e il finanziamento digreen e attivare nuova finanza per oltre un miliardo a favore degli Enti Pubblici, in particolare del-Sud. Sono questi gli obiettivi dei tre accordi firmati da Banca Europea per gli Investimenti e Cassa depositi e prestiti per consolidare e rafforzare le sinergie operative esistenti. Il perfezionamento è avvenuto in occasione di un incontro che si è svolto a Roma, nella sede di Cdp, tra le due delegazioni guidate rispettivamente da Gelsomina Vigliotti, vicepresidente di Bei, e da Dario Scannapieco, amministratore delegato e direttore generale della Cassa. E’ stato firmato, in particolare, un Memorandum of Understanding per stimolare gli investimenti pubblici e privati in una pluralità di settori: infrastrutture, trasformazione ...