Carlo Conti la esclude, la vip non si dà pace: “Ci tenevo tantissimo!” (Di venerdì 8 luglio 2022) Il conduttore Carlo Conti l’ha scartata: la reazione della Vip è senza precedenti, l’ammissione pubblica parla chiaro. Carlo Conti (fonte youtube)Mentre i conduttori delle principali emittenti si godono le rilassanti ferie estive, i preparativi per i programmi di punta fervono senza sosta. Anche lo staff di Carlo Conti non conosce sosta, e sta pensando ai nomi più stuzzicanti da inserire nella prossima edizione del “Tale e quale show“. I nomi su cui più si è speculato riguardavano ex volti del format “GF Vip”: negli ultimi giorni, però, abbiamo appreso che Katia Ricciarelli, le sorelle Selassiè ed Alex Belli non sarebbero in programma. Un’altra ex gieffina sembra lanciare un’appello dell’ultim’ora all’abbronzatissimo conduttore RAI: di chi si tratta? Patrizia ... Leggi su ck12 (Di venerdì 8 luglio 2022) Il conduttorel’ha scartata: la reazione della Vip è senza precedenti, l’ammissione pubblica parla chiaro.(fonte youtube)Mentre i conduttori delle principali emittenti si godono le rilassanti ferie estive, i preparativi per i programmi di punta fervono senza sosta. Anche lo staff dinon conosce sosta, e sta pensando ai nomi più stuzzicanti da inserire nella prossima edizione del “Tale e quale show“. I nomi su cui più si è speculato riguardavano ex volti del format “GF Vip”: negli ultimi giorni, però, abbiamo appreso che Katia Ricciarelli, le sorelle Selassiè ed Alex Belli non sarebbero in programma. Un’altra ex gieffina sembra lanciare un’appello dell’ultim’ora all’abbronzatissimo conduttore RAI: di chi si tratta? Patrizia ...

Pubblicità

BubbinoInside : @Frances08241252 @blogtivvu Tutto quello che vuoi,ma se Carlo Conti non le ha prese in considerazione, forse cantano peggio di me e te ?? - GiovanniScion12 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Si sono analizzati scrupolosamente i conti di Lucano, non è risultato neanche un eu… - Morena_3v : Katia Ricciarelli ha contattato Carlo Conti non ho certezze ma nemmeno dubbi - virginia_quo : Carlo Conti RIPENSACI PLEASE #jessyselassie #jeru #fairylu #kittyclary - nientedacapire2 : Bisogna aspettare l’annuncio di Carlo Conti! Prima non si sa niente #jeru -