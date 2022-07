Calcio, la prima arbitra della Serie A Ferrieri Caputi: “L’ambiente professionale renderà meno difficile abbattere il pregiudizio” (Di venerdì 8 luglio 2022) “Sono sempre stata un’appassionata di Calcio, seguivo la nazionale e preferivo giocare a Calcio. Quando si è aperta la possibilità di iscriversi al corso arbitro ho colto l’occasione. Spero di aprire una strada che in parte è stata tracciata dalle colleghe che mi hanno preceduto. Spero che il fatto che io sia arrivata al massimo livello nazionale possa far sognare tanti ragazzi che si approcciano a questa attività. Al crescere del livello delle partite aumentano la responsabilità e le difficoltà tecniche ma al tempo stesso L’ambiente professionale renderà meno difficile abbattere un certo tipo di pregiudizio presente nelle categorie inferiori”. Così Maria Sole Ferrieri Caputi, prima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) “Sono sempre stata un’appassionata di, seguivo la nazionale e preferivo giocare a. Quando si è aperta la possibilità di iscriversi al corso arbitro ho colto l’occasione. Spero di aprire una strada che in parte è stata tracciata dalle colleghe che mi hanno preceduto. Spero che il fatto che io sia arrivata al massimo livello nazionale possa far sognare tanti ragazzi che si approcciano a questa attività. Al crescere del livello delle partite aumentano la responsabilità e le difficoltà tecniche ma al tempo stessoun certo tipo dipresente nelle categorie inferiori”. Così Maria Sole...

