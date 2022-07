Calcio | assolti Blatter e Platini Veleni sulla Fifa

(Di venerdì 8 luglio 2022) Non colpevoli. Michele Seppsono statiin Svizzera dalle accuse di frode che nel 2015 avevano fermato l'ascesa dell'ex attaccante francese della Juventus Dalla guida dell'Uefa ...

Pubblicità

sportface2016 : #Platini e #Blatter assolti dalle accuse di frode - rosar923 : RT @sportface2016: #Platini e #Blatter assolti dalle accuse di frode - voceditalia : Calcio Fifa: Blatter e Platini assolti, “ci rivedremo” - noianononhodet1 : C'è gente che comanda in Fifa e UEFA grazie al tentativo di distruggere la credibilità di Platini - voceditalia : Calcio: Platini e Blatter assolti dall’accusa di frode -

Michel Platini e Sepp Blatter sono statiin Svizzera dalle accuse di frode che nel 2015 avevano fermato l'ascesa dell'ex attaccante francese della Juventus Dalla guida dell'Uefa a quella ...Blatter, 86 anni, ha presieduto l'organismo di governo delmondiale dal 1998 al 2015.Un tribunale svizzero ha stabilito che il compenso versato all'ex presidente dell'Uefa non era fraudolento Non colpevoli. Michel Platini e Sepp Blatter sono stati assolti in Svizzera dalle accuse di f ...Il tribunale di Bellinzona ha assolto l’ex presidente dell’Uefa Michel Platini dall’accusa di truffa ai danni della Fifa, il massimo organo calcistico mondiale. Oggi la corte ha spiegato quale fosse l ...