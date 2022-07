(Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos Salute) - “In Regionesiamo partiti per primi, rispetto al resto del Paese, con l'offerta dellecontro l'nelle Rsa. Dallo sorso marzo abbiamo dato indicazione alle nostre Aziende socio sanitarie territoriali (Asst) di fornire a tutte le Residenze sanitarie assistenziali il vaccino antiin doppia dose, in modo tale da immunizzare tutti gli ospiti di tali strutture. Ad oggi circa 1600 anziani ospiti delle Rsa lombarde sono stati vaccinati contro la patologia”. Così Catia, Malattie infettive,e performance di prevenzione Unità organizzativa prevenzione della Regione, a margine della presentazione dello spot della campagna di ...

Pubblicità

TV7Benevento : Borriello: 'Lombardia prima per vaccinazioni herpes zoster in Rsa' - -

OlbiaNotizie

Da un lato i fedelissimi del presidente della Camera, Roberto Fico, che sono Ciro, ... Lo afferma il capogruppo pentastellato al Consiglio regionale della, Nicola Di Marco, che ...... di cui uno parato da Amelia, e la doppietta dia ribaltare l'iniziale vantaggio genoano ... 7 marzo 1920 , sesta giornata del Girone di Semifinale Nazionale A, campo di Viale: 2 - 0 ... Borriello: "Lombardia prima per vaccinazioni herpes zoster in Rsa" Roma, 8 lug. (Adnkronos Salute) – “In Regione Lombardia siamo partiti per primi, rispetto al resto del Paese, con l’offerta delle vaccinazioni contro l’herpes zoster nelle Rsa. Dallo sorso marzo abbia ...