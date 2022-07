Arriva il tesoretto | circa 16 in cassa grazie alle cessioni di Vavro e Muriqi

Pubblicità

Mercato sbloccato. La Lazio comincia a perdere i pezzi, ma quelli che non reputa importanti. Con le cessioni di Vavro al Copenaghen (già definita per circa 5 milioni) e quella di Muriqi al Bruges (per ...Se non li avevi, non ti spettano e non tineanche la solidarietà perché in Italia siamo ... come le vacanze estive pagate dal sindaco - per crearsi une incrementare i valori nei ... Arriva il tesoretto: 16 milioni in cassa grazie alle cessioni di Vavro e Muriqi Ora avanti tutta per il portiere: gli obiettivi sono Maximiano e Provedel, poi si punterà anche su una mezzala e su un vice-Immobile ...Gli advisor del ministero dell’Economia avrebbero individuato la proposta migliore per la privatizzazione della compagnia. In vantaggio Msc-Lufthansa. Poi la lente dell’Antitrust Ue ...