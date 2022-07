All’Isola d’Elba il matrimonio è sostenibile e certificato

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – La miniera del Vallone di Capoliveri è stata la location di una delle prime cerimonie certificate in Italia: così la promessa d’amore diventa anche un impegno green. Capoliveri, 8 luglio 2022. Sposarsi all’Elba con un100%. L’hanno fatto due giovani cittadini svizzeri, innamorati dell’isola e abituali visitatori. Il loro è stato uno dei primi matrimoni sostenibili e certificati in Italia, per la scelta della location e per la cerimonia che ha saputo valorizzare il territorio, da un punto di vista ecologico, economico e sociale. La wedding planner elbana Silvia Sottocasa ha pensato a tutto. Per ottenere la certificazione con AUDIT in Italy sono stati selezionati fornitori locali che da sempre lavorano in modo. “L’AIWP, Associazione Italiana Wedding Planner, ha avvitato un percorso per ...