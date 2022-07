Ultime Notizie – Governo Gb | le dimissioni di Johnson secondo gli analisti

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 7 luglio 2022) Si apre una fase di incertezza, come avviene per definizione in corrispondenza di ogni crisi politica. Ma vista la vicinanza del prossimo appuntamento elettorale, nel 2024, una nuova guida conservatrice dovrebbe esprimere una sostanziale continuità nelle scelte di politica economica di Boris. Gli, guardando alle ripercussioni sul piano finanziario, non si aspettano grandi scossoni dal passo indietro di BoJo. Anche se le interpretazioni hanno sfumature diverse. “Ledi Borisinnescano una lotta per la leadership del Partito Conservatore e per la premiership, che difficilmente si risolverà prima dell’autunno, aprendo a un lungo periodo di incertezza sulla direzione intrapresa dal Paese e dalla sua economia”, sostiene Azad Zangana, Senior european economist and strategist di ...