Trasporto Unito fa rivivere lo spettro di un fermo dei Tir. 'Pronti a scioperare dal 18 al 22 luglio'

(Di giovedì 7 luglio 2022) Una manciata di righe, praticamente poco più di un vecchio "telegramma", ma sufficienti a far riapparire sullo sfondo di un'estate già infuocata di suo, fra ripartenza dei contagi da Covid, guerra in ...

Le poche righe sono quelle scritte su un comunicato stampa dinelle quali i responsabili dell'associazione, annunciano che "in assenza dell'immediata eliminazione della sospensione ...... si ripercuote sul commercio e sulvia fiume ". Il coordinatore nazionale di Forza Italia e deputato europeo ha fatto notare che " per Ue e Regno, le stime parlano di circa 9 miliardi ... Trasportounito: senza credito imposta e sblocco recupero accise è fermo autotrasporto dal 18 luglio TIR: Trasportounito, possibile fermo dal 18 luglio. Senza credito imposta e sblocco recupero accise è fermo autotrasporto dal 18 luglio ...(FERPRESS) – Roma, 7 LUG – Immediata eliminazione della sospensione accise e sblocco urgente del credito imposta indispensabile per la sopravvivenza della stragrande maggioranza delle aziende di autot ...