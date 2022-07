(Di giovedì 7 luglio 2022) "molto felice di essere qua,alla". Sicosì Nemanja Radonjic, ultimo acquisto in casa. "Io e Lukic siamo molto amici, giochiamo insieme in nazionale da ...

Agenzia ANSA

"Io e Lukic siamo molto amici, giochiamo insieme in nazionale da quando eravamo piccoli - prosegue il serbo classe 1996, ai microfoni diChannel - e mi ha parlato di Toro tutti i giorni: mi ha ..."Io e Lukic siamo molto amici, giochiamo insieme in nazionale da quando eravamo piccoli - prosegue il serbo classe 1996, ai microfoni diChannel - e mi ha parlato di Toro tutti i giorni: mi ha ... Torino, Radjionic si presenta: 'Sono pronto per la battaglia' TORINO, 07 LUG - "Sono molto felice di essere qua, sono pronto alla battaglia". Si presenta così Nemanja Radonjic, ultimo acquisto in casa Torino. "Io e Lukic siamo molto amici, giochiamo insieme in n ...