Skriniar PSG, con l’Inter si più chiudere a 80 milioni! Le ultimissime (Di giovedì 7 luglio 2022) La trattativa tra Inter e PSG per Milan Skriniar potrebbe chiudersi in cambio di un’offerta da 80 milioni dei parigini Secondo quanto riportato da Tuttosport la trattativa tra Inter e PSG per Milan Skriniar procede a vele spiegate. Stando a quanto riferito dal quotidiano, i nerazzurri potrebbero davvero incassare una cifra non lontana dagli 80 milioni chiesti in precedenza, mediante una serie di bonus legati alle prestazioni dello slovacco. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 luglio 2022) La trattativa tra Inter e PSG per Milanpotrebbe chiudersi in cambio di un’offerta da 80 milioni dei parigini Secondo quanto riportato da Tuttosport la trattativa tra Inter e PSG per Milanprocede a vele spiegate. Stando a quanto riferito dal quotidiano, i nerazzurri potrebbero davvero incassare una cifra non lontana dagli 80 milioni chiesti in precedenza, mediante una serie di bonus legati alle prestazioni dello slovacco. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Deligt-#Skriniar: giornata di riflessione, in attesa delle offerte di #Chelsea, #Bayern e #Psg. Non trascorrerà troppo tempo - AlfredoPedulla : #PSG: priorità vicenda #Neymar, attesa nuova offerta per #Skriniar, stand-by #Renato (e il #Milan…)7 - FcInterNewsit : GdS - Bremer più Milenkovic: doppio colpo in arrivo. Il PSG ha già garantito il rilancio per Skriniar - news24_inter : #Skriniar PSG, i francesi pronti a lanciare la prossima offerta - CalcioNews24 : L'affare tra #Inter e #PSG per #Skriniar potrebbe presto completarsi ?? -